Президент призывает людей прекратить панику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает людей прекратить панику и ажиотаж, а также больше доверять врачам, и подчеркивает, что в Украине есть достаточно лекарств для лечения больных гриппом.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он сказал во время посещения ряда медицинских учреждений Оболонского района Киева.

Президент также отметил идентичность течения эпидемии в Украине с другими странами, такими как Россия, Германия, Австрия и многими другими.

«Только в Украине в десять раз больше паники и в сто раз больше ажиотажа», - заметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства подчеркнул, что в этом году в аптеки завезено в четыре раза больше лекарств, чем в прошлом году. Однако, отметил В.ЮЩЕНКО, создается впечатление, что лекарственных средств не хватает.