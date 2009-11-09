На Ривненщине всё меньше обращений к медикам по поводу гриппа и ОРВИ

В Ривненской области в последние дни отмечено существенное сокращение числа обращений к медикам людей по поводу заболеваний гриппом и ОРВИ, однако говорить о стабилизации ситуации еще рано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель Ривненской областной государственной администрации Виктор МАТЧУК.

«Пока, к сожалению, еще нельзя говорить о том, что эпидемия пошла на спад, однако явные позитивные моменты мы наблюдаем… За последние пять дней в три раза, с 4,5 до 1,5 тысяч, сократилось число людей, которые ежедневно обращаются и признаются заболевшими ОРВИ и гриппом», - сказал В.МАТЧУК.

Он также отметил, что сокращается и число госпитализированных. «Общее число их увеличивается, однако каждый день сокращается число новых госпитализированных», - сказал В.МАТЧУК.

Он отметил, что, по данным на вчерашний день, выздоровели 903 человека, и в ближайшие дни ожидается увеличение числа выздоровевших людей.