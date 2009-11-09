Беременных будут лечить "непроверенными" лекарствами

В некоторых СМИ прошла "новость": минздравсоцразвития рекомендовал беременным противовирусные препараты, не прошедшие клинические исследования, а потому опасные для ребенка.

В рекомендациях министерства по схемам лечения различных групп заболевших гриппом А/H1N1 действительно говорится, что препараты осельтамивир и занамивир не проходили клинические исследования для оценки безопасности их применения у беременных и кормящих женщин. И, следовательно, должны применяться для лечения будущих мам с осторожностью: только по жизненным показаниям и с согласия самой пациентки.

Но делать из этих слов заключение, что речь идет о "непроверенных", а потому "опасных" лекарствах, которые могут привести к выкидышу, по меньшей мере странно. Во-первых, оба препарата - и разработанный швейцарской фармкомпанией осельтамивир (торговая марка "тамифлю") и его "родственник" британского происхождения занамивир (торговая марка "реленза") - известны на рынке не первый год.

Разрабатывались они с прицелом на вирус "обычного" сезонного гриппа, затем было доказано, что им под силу противостоять вирусу птичьего гриппа. Когда появилась "свиная" разновидность - проверили оба препарата и на ней, и оказалось - хорошо лечат и этот грипп.

Что касается "непроверенности" обоих лекарств - они и не могли быть проверены для будущих мам просто потому, что проводить клинические испытания на беременных женщинах запрещено и в нашей стране, и в развитых странах. Именно поэтому в инструкции к тамифлю, который продается в российских аптеках, нас об этом предупреждают.

Редакция попросила прокомментировать ситуацию замминистра здравоохранения и соцразвития Веронику Скворцову:

- Учитывая ситуацию с распространением заболеваемости гриппом А/Н1N1 и уже имеющиеся случаи смертельных исходов беременных женщин, которые относятся к наиболее уязвимой категории населения, а также основываясь на рекомендациях ВОЗ по применению препаратов осельтамивир и занамивир, Минздравсоцразвития России считает возможным проведение противовирусной терапии этими препаратами в отношении беременных женщин.

При этом необходимо подчеркнуть, что вопрос о целесообразности их назначения решается консилиумом врачей с учетом жизненных показаний. Противовирусная терапия этими лекарствами проводится в тех случаях, когда возможные преимущества от их применения превышают потенциальный риск для беременной женщины и плода.

При назначении терапии необходимо письменное информированное согласие пациентки на лечение. Стоит отметить, что рекомендации минздравсоцразвития полностью совпадают с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

rg.ru