В Севастополе ОРВИ заболели 3 тыс. 656 человек
Сезонный грипп - у 9 больных
В Севастополе начиная с 29 октября текущего года ОРВИ всего заболели 3 тысячи 656 человек, госпитализированы 164 человека, сезонным гриппом заболели 9 человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заведующая эпидотделом городской СЭС Лариса ТИТОВА.
При этом, по ее словам, гриппа A/H1N1 не выявлено. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения на сегодняшнее утро составлял 65 случаев, тогда как в конце прошлой превышал 70 случаев.
Как добавила Л.ТИТОВА, за этот же период заболело ОРВИ 22 медработника, при этом врачей трое.
По ее словам, «в Севастополе в это время никогда не было резкого подъема заболеваний. Недавний показатель - 70 случаев на 10 тысяч населения -был только потому, что закрылись детские сады, родителям некуда было деть детей, и был отмечен всплеск обращений. Сейчас многое утряслось, наверное, многие родители решили вопрос, кто останется с их детьми».