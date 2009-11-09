Черновецкий раздает киевлянам от гриппа... вазелин

Медицинские наборы, которые раздаются в Киеве малообеспеченным слоям населения от городской власти, являются недоукомплектованными, заявляет председатель Шевченковской райгосадминистрации Киева Виктор ПИЛИПИШИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Шевченковской РUА, по словам В.ПИЛИПИШИНА, из пяти необходимых препаратов в достаточном количестве есть лишь бинт. Некоторые из препаратов, например, амизон или оксолиновая мазь в меднаборах вообще отсутствуют.

Вместо этого, заявляет В.ПИЛИПИШИН, социально незащищенным предлагается детский крем „Колобок”, крем „Красная шапочка”, эхинацея, мазь календулы и вазелин.

„Столичная власть не способна даже имитировать борьбу с гриппом. Распространение медицинских пайков среди пенсионеров никак не остановит инфекцию. Но и эти пайки почти не содержат лекарств, которые можно было бы употреблять для профилактики”, - убежден руководитель РГА.

По его словам, тех лекарств, которые поступили в один из районных центров для коплектации наборов для профилактики или лечения гриппа и ОРВИ, хватит не всем. „Терцентр формирует 5 тыс. пайков, а упаковок фервекса поступило, например, только 3750 штук, афлубина – 300, вазелина – 3 тыс. штук, мази календулы – 1400 штук”, - сообщил В.ПИЛИПИШИН.

При этом он обращает внимание, что о профилактике для трудоспособного населения “речь вообще не идет”.

Как сообщал УНИАН, Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА утвердило перечень медикаментов и средств защиты, которые должны содержаться в каждом пакете. Это витамины, жаропонижающие и противовирусные средства, мазь оксолиновая или ее заменитель и бинт, который может быть использован для пошива защитной маски.

«Мы подготовили два вида пакетов с медикаментами и профилактическими средствами: один – для малообеспеченных слоев населения (всего потребность составляет 300 тысяч); второй – для медицинских и социальных работников, а также для сотрудников правоохранительных органов (всего 14,3 тысяч). Разница между ними только в том, что в пакетах для медиков, стражей порядка и социальных работников жаропонижающее средство заменено на дезинфекционное, ведь эти люди работают в тесном контакте с населением», – сообщила первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Финансирование бесплатными меднаборами составляет 14 млн. грн.