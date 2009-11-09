ВОЗ призывает Украину закупить противогриппозную вакцину

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает правительство Украины продолжить переговоры с международными организациями и странами-производителями противогрипозной вакцины для их закупки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ сегодня во время встречи международной миссии ВОЗ с премьер-министром Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Учитывая то, что Украина принадлежит к тем странам, где нет производства своей вакцины и доступ к пандемической вакцине достаточно ограничен, мы призываем правительство Украины продолжать переговоры со странами-производителями, а также с международными организациями, в том числе ВОЗ», - сказал И.ПОКАНЕВИЧ.

Руководитель Бюро ВОЗ в Украине заявил, что Всемирная организация здравоохранения приветствует письмо к ВОЗ, которое подготовило Министерство здравоохранения Украины, относительно предоставления вакцины против пандемического гриппа. «Мы приветствуем этот шаг, а следующий шаг должен быть в обсуждении деталей договора и регистрации вакцины», - добавил он.

В свою очередь глава правительства Украины Ю.ТИМОШЕНКО обратилась с просьбой к ВОЗ оказать помощь Украине в правильной организации информационной кампании о необходимости вакцинации против гриппа и других инфекционных заболеваний. «Мы сейчас выстраиваем информирование таким образом, чтобы люди понимали, что вакцинации альтернативы нет», - сообщила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в Украине уровень доверия к прививкам упал в связи с единичными случаями негативных последствий в результате вакцинации. «Эта безответственная политизированная кампания привела к тому, что люди стали меньше прививаться от гриппа и других инфекционных заболеваний. Мы отдаем себе отчет, что совсем на другом уровне должна проходить вакцинация и должны измениться стратегия и тактика проведения вакцинации», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.