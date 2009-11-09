ВОЗ рекомендует Украине начать вакцинацию против пандемического гриппа

Руководитель международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юкка ПУККИЛА рекомендует Украине начать вакцинацию против пандемического гриппа с групп риска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПУККИЛА заявил сегодня на брифинге после завершения встречи миссии с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Украине начинать вакцинацию против пандемического гриппа с хорошо определенных приоритетных групп риска», - сказал Ю.ПУККИЛА.

Глава миссии ВОЗ также поддержал заявление главы украинского правительства о необходимости проведения среди всех групп населения вакцинации против сезонного гриппа, а с появлением доступа к вакцине - и против пандемического гриппа.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что в настоящее время одним из основных приоритетов сотрудничества Украины и ВОЗ станет вакцинация против сезонного и пандемического гриппа. «Украина, так как и все страны мира, в которых есть лабораторно подтвержденные случаи пандемического гриппа А/H1N1, также готовится к вакцинации против пандемического гриппа», - сообщила она.

По ее словам, сегодня на встрече с миссией ВОЗ обсуждались вопросы сотрудничества по обеспечению Украины вакциной против пандемического гриппа.