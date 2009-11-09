СМИ нагнетают панику в связи с эпидемией гриппа?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что некоторые СМИ в Украине нагнетают панику в связи с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала 7 ноября на совещании в Закарпатской облгосадминистрации, посвященном вопросам борьбы с эпидемией гриппа.

«Сейчас, если следить за спонтанными сообщениями средств массовой информации, люди только на улицах в койках не лежат, очереди тысячные (в больницах и поликлиниках), идет абсолютное издевательство над людьми, им не предоставляется своевременная помощь… Все вы видите, какое идет нагнетание и какая идет паника», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что некоторые СМИ сообщают о том, что не хватает врачей и лекарств.

«Это все не соответствует действительности. Я хотела бы, чтобы СМИ, недобросовестные политики не воспитывали у украинцев комплекс неполноценности, и чтобы они не делали из граждан Украины ущербных людей, которые думают, что их страна ни к чему не готова, что она всегда самая худшая, что она всегда с чем-то не справляется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что по некоторым показателям Украина опережает другие страны, в частности, в вопросе борьбы с эпидемией гриппа, что и подтверждает последнее заключение Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщалось, Международная миссия Всемирной организации здравоохранения положительно оценила действия Кабинета министров Украины, направленные против эпидемии гриппа.