В Киеве нет новых случаев «калифорнийского» гриппа

В Киеве за последние сутки не зарегистрировано ни одного больного с подозрением на «калифорнийский» грипп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании коллегии Киевской городской государственной администрации заявила первый заместитель председателя горгосадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, от этого вируса за период распространения эпидемии гриппа и ОРВИ, которая началась в октябре в Украине, в столице умерла лишь одна женщина. Дополнительные исследования не подтвердили диагноз «грипп A/H1N1» у ни одного больного с подозрением на этот грипп.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что на утро сегодняшнего дня в целом в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 145 тыс. 085 чел., за последние сутки – 9 тыс. 669. При этом ОРВИ заболели 43 тыс. 348 жителей столицы (за сутки - 9 тыс. 319); сезонным гриппом 1 тыс. 737 (за сутки – 350 чел.); грипп A/H1N1 – один человек, о котором говорилось.

«Подозрения на сегодняшний день (заболевание «калифорнийским» гриппом – УНИАН) нет у ни одного человека. То есть, если позавчера были какие-то подозрения, мы направили анализы в Институт им. Громишевского на подтверждение, больше ни одного случая A/H1N1 не подтверждено», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее данным, на сегодняшний день в Киеве госпитализированы 942 больных, из них 437 – дети и 70 – беременные женщины. В реанимации с пневмонией находится 5 больных, но ни один из них не нуждается в искусственной вентиляции легких. «За последнее время умерших от пневмонии и гриппа не было», - добавила первый заместитель председателя КГГА.

По ее информации, малообеспеченным жителям города уже розданы 32 тыс. профилактических наборов медикаментов и 65 тыс. уже укомплектовывают и подготовлены для раздачи. И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что работа по распространения этих наборов будет проводиться и в выходные – таким образом, к понедельнику все запланированы 300 тыс. наборов раздадут малообеспеченным киевлянам.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что в целом на борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ из бюджета города выделено 18 млн. грн., из которых 14 млн. направлены на медицинские наборы малообеспеченным, остальные – на другие мероприятия, в частности, закупку дезинфицирующих моющих средств.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО заявил, что в столице уже подтверждено 2 случая смерти от «калифорнийского» гриппа. По его словам, один из случаев заболевания установили в военном госпитале № 408 - умер мужчина. Еще один случай подтвержден у женщины, которая умерла в больнице через 40 минут после госпитализации.