Черниговская область преодолела эпидпорог по ОРВИ и гриппу

Черниговская область перешла эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления здравоохранения облгосадминистрации Владимир ЯЩЕНКО.

По его словам, за последние сутки к медикам обратились 2 тыс. 704 больных, что на 1 тыс. превышает пороговое количество. «В связи с этим в Черниговской области объявлен карантин и усилены карантинные меры», - заявил В.ЯЩЕНКО.

Всего с начала эпидемии ОРВИ и гриппа в Черниговской области заболели почти 16 тыс. человек, из них сезонным гриппом А – 1 тыс. 503. Из-за осложнений, вызванных гриппом, госпитализированы 562 человека. "Ни одного больного, который бы имел симптомы калифорнийского гриппа А/H1N1, в Черниговской области не выявлено. Умерших тем более нет", - подчеркнул В.ЯЩЕНКО.

Начальник областного Управления здравоохранения считает, что общее количество людей, заболевших простудой и гриппом, не превышает показателей прошлых лет и эпидемий, которые имели место раньше. "Поэтому повода для паники нет. Штабы, созданные при облгосадминистрации, Управлении здравоохранения, областных СЭС и Управлении МЧС работают в оперативном режиме. Ситуация в регионе находится под пристальным контролем власти, медиков и других служб", - заверил В. ЯЩЕНКО.

На случай увеличения числа больных, которые будут нуждаться в госпитализации, в области развернуто 2 тыс. дополнительных койкомест. Марля, которая поступила в регион из государственного мобилизационного резерва, развозится по районам и медицинским учреждениям области. Руководителям поручено на местах организовывать бесплатный пошил масок.

По мнению В.ЯЩЕНКО, ажиотаж среди жителей Черниговской области, который был в первые дни, прошел. "Грипп был, есть и будет, он идет рядом с человеком много веков и никуда не денется. Населению нужно действовать адекватно, своевременно обращаться к врачам и к опыту наших мудрых предков, то есть, к народным, эффективным методам лечения", - отметил он.