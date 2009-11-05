На Тернопольщине по-новому считают больных гриппом и ОРВИ

В Тернопольской области количество больных гриппом и ОРВИ начали считать по-новому.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшней пресс-конференции заместитель главного санитарного врача области Нинель ЦЯПА сообщила, что теперь считают количество больных, начиная с 29 октября 2009 года, с тех пор, как была объявлена эпидемия и введен карантин в различных областях Украины. По ее словам, это обусловлено указанием Министерства здравоохранения для того, чтобы в Минздраве вели одинаковую статистику по всем областям государства.

Следовательно по новому принципу подсчета количество заболевших гриппом и ОРВИ в области составляет 22,11 тыс. человек. Вчера оно составляло 48,724 тысяч, однако, отметила Н.ЦЯПА, эту цифру высчитывали “с начала сезонной заболеваемости”.

По ее данным, интенсивный показатель заболеваемости в области составляет 234,4 человека на 10 тысяч населения (вчера, по подсчетам по предыдущей методике, он составлял 447 на 10 тысяч населения – УНИАН).

Н.ЦЯПА отметила, что в последние дни наблюдается положительная динамика уменьшения количества обращений за сутки. “Если на прошлой неделе ежедневно было более 4 тысяч заболеваний за сутки, то сейчас эти цифры идут на спад”, – отметила она.

По данным заместителя начальника управления здравоохранения обладминистрации Виктора ОВЧАРУКА (уточнена должность – УНИАН), за минувшие сутки в области было зарегистрировано 3,6 тысяч обращений, в частности, 2371 взрослого, 1224 детей, 18 беременных. Госпитализированы были 1381 человек.

В.ОВЧАРУК также сообщил, что в минувшие сутки в области умерла беременная женщина, следовательно количество летальных случаев в области достигло 17.

В Тернополе же, как сообщили в пресс-службе городского совета, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает уменьшаться. По состоянию на утро 5 ноября он составил 298,72 на 10 тыс. населения (по состоянию на 4 ноября было 318,09 случаев на 10 тыс. населения).

За вчерашний день с симптомами ОРВИ в лечебные учреждения Тернополя госпитализированы 53 человека, из них – 13 детей. В тяжелом состоянии находятся 11 человек, из них - 1 ребенок. Всего по состоянию на утро 5 ноября в лечебных учреждениях города находятся 545 граждан.