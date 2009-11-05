В Киеве от "свиного" гриппа никто не умирал - главный иммунолог

По состоянию на 4 октября в Киеве заболело 22 тысячи людей на грипп и ОРЗ. Из них зафиксировано три случая заболевания свиным гриппом. Об этом заявил главный иммунолог Киева, руководитель Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар.

По словам врача, из 22 тысяч заболевших десятая часть болеет на обычный грипп.

"Это не очень большая цифра, но, учитывая настороженность, начался ажиотаж. Может быть, это и правильно: раньше человек обратиться к врачу, раньше начнется лечение", - подчеркнул Назар.

Он также отметил, что на данный момент в Киеве зафиксировано три случая свиного гриппа. "Что касается летальных исходов от гриппа АH1N1, то вчера ходили подобные слухи. Но пока что этот случай не подтвержден анализами. У больного была температура. Сейчас температура рассматривается как один из симптомов свиного гриппа. Пока нет официальных лабораторных результатов, мы не можем подтвердить смерть от свиного гриппа", - в частности сказал Назар.

Отвечая на вопрос, приобретет ли эпидемия в Киеве широкие масштабы, Назар подчеркнул: "К сожалению, у нас все рассматривается через политическую призму. Я не думаю, что эпидемия приобретет широкие масштабы. У нас обычный, стандартный сезонный всплеск заболеваемости. Если убрать политическую окраску, то ситуация такая же, как и в прошлом году".

Ранее сообщалось, что 2 ноября в столице "впервые за последние недели в быстром тесте получен положительный результат относительно гриппа А при исследовании материала от 17-летнего подростка".

По информации первого заместителя главного государственного санитарного врача Людмилы Мухарской, в Киеве от свиного гриппа умерли два человека, еще один - в Киевской области.

Кроме того, два человека в Киевской области госпитализированы с подозрением на вирус А/H1N1, заявил председатель Киевской облгосадминистрации Виктор Вакараш в ходе селекторного совещания в среду в Киеве.

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