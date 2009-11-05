Медики Харьковщины получат надбавки за лечение больных гриппом и ОРВИ

Медицинские работники Харьковской области будут получать надбавки за лечение больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, губернатор Арсен АВАКОВ подписал распоряжение «О повышении уровня заработной платы медицинским работникам Харьковской области на период напряженной эпидемической ситуации с заболеванием населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями».

По словам А.АВАКОВА, этот шаг – благодарность врачам за их труд и добросовестное выполнение профессиональных обязанностей в период эпидемии.

В соответствии с распоряжением, Главное управление здравоохранения ОГА должно обеспечить в учреждениях здравоохранения выплату стимулирующих надбавок и доплат работникам, которые оказывают медицинскую помощь больным гриппом и ОРВИ.

Кроме того, А.АВАКОВ обратился к Харьковскому городскому совету, председателям советов городов областного значения с предложением также принять меры для стимулирования медработников.