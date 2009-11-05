Черкащина: количество больных за сутки возросло на 2,5 тыс

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Черкасской области ухудшается: если 3 ноября был зафиксирован прирост на 1000 больных, то за последние сутки заболело 2654 чел., госпитализировано 436 чел. К эпидпорогу приближается город Черкассы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, по состоянию на 15 часов 4 ноября в Черкасской области зарегистрировано 9 тыс. 942 больных ОРВИ и гриппом, но динамика осложняется, поскольку за минувшие сутки прирост заболеваемости составлял 1 тыс. чел., а за последние сутки – уже 2654 больных. Госпитализировано 436 чел. По клиническим признакам заболевание сезонным гриппом установлено у 72 чел.

Для изготовления респираторных масок из мобилизационного резерва виделено183,5 тыс. метров медицинской марли. Председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО сообщил, что для обеспечения жителей области масками в достаточном количестве необходимо выделить дополнительно еще 200 тыс. м марли.