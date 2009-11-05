Чтобы оценить эпидемическую ситуацию в Украине, нужны две недели

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжает работать в Украине, обеспечивая осуществление постоянного мониторинга и контроля за развитием эпидемии гриппа в нашей стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, миссия планирует работать в Украине на протяжении двух недель с целью оценки эпидемической ситуации, определения природы инфекции, выработки практических рекомендаций для определения конкретных нужд Украины в вакцинах, средствах индивидуальной гигиены, медицинских антивирусных препаратах, оборудовании для интенсивной терапии, других типах медицинского оборудования, необходимых для борьбы с гриппом.

Первоочередными задачами миссии является также разработка практических рекомендаций и использование возможностей гуманитарной помощи с целью уменьшения количества летальных случаев, замедление темпов эпидемии, обеспечение эффективной защиты медицинского персонала.

После завершения работы миссии ее специалисты проинформируют Европейскую комиссию (ЕК) о своих выводах с целью выработки консолидированной позиции и определения объемов гуманитарной помощи Украине.