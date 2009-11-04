На Тернопольщине уменьшается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Тернопольской области начало уменьшаться количество обращений от больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщил во время пресс-конференции заместитель начальника управления здравоохранения обладминистрации Виктор ОВЧАРУК, вчера за помощью к медикам за сутки обратилось 2,98 тыс. жителей, тогда как днем раньше этот показатель составлял 3,5 тыс. “Начинается, возможно, спад”, – выразил надежду В.ОВЧАРУК.

В целом, по его данным, по состоянию на 8.00 4 ноября в области зафиксированы 48,724 тыс. обращений граждан к медикам с симптомами заболевания гриппом и ОРВИ. Из них 25,962 тыс. - обращения взрослых, 22,762 тыс. – детей.

Госпитализированы по области 2,759 тыс. лиц, из них 1,514 тыс. взрослых, 1,156 тыс. детей, 88 беременных. Количество тяжелобольных в реанимационных отделениях сократилось с 56 (по состоянию на 8.00 3 ноября) до 49. “Уменьшилось за счет выздоровления взрослых”, – уточнил В.ОВЧАРУК. Вместе с тем среди тяжелобольных остается семеро детей, 11 беременных и 31 взрослый.

Показатель заболеваемости, по его данным, увеличился до 447 тыс. на 10 тыс. населения, тогда как вчера по состоянию на 8.00 он составлял 401,2 на 10 тыс. населения.

Количество умерших от осложнений, вызванных гриппом, составляет 16 человек.

В Тернополе же, как сообщили в пресс-службе городского совета, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает уменьшаться. По состоянию на 8.00 4 ноября он составил 318,09 на 10 тыс. населения (по состоянию на 3 ноября было 330 случаев на 10 тыс. населения).

За вчерашний день с симптомами ОРВИ в лечебные заведения Тернополя госпитализировано 39 человек, из них – 5 детей и 3 беременные женщины. В тяжелом состоянии находится 13 человек, из них - 1 ребенок и 4 беременные женщины. Летальных случаев не зафиксировано. В целом по состоянию на 8.00 4 ноября в лечебных учреждениях города находятся 506 чел.