На Винниччине и Черкащине возросло количество больных ОРВИ

В Винницкой области за сутки количество зарегистрированных больных острыми респираторными инфекциями возросло на 55%, или на 2,888 тысячи – до 8,146 тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные предоставила помощник председателя Винницкой ОГА Светлана ВИШНЕВСКАЯ.

Она сообщила, что, по состоянию на 3 ноября 2009 года, на территории области зарегистрировано больных гриппом 897 человек, в том числе 301 ребенок, что на 68%, или на 362 человека больше, чем было зарегистрировано вчера.

Из общего количества зарегистрированных госпитализированы 594 человека (взрослых – 236, детей – 348, беременных и рожениц – 10). В тяжелом состоянии находятся 302 человека, в том числе 1 беременная женщина в Томашпольском районе.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области с начала введения карантинного режима зафиксирован один случай смерти от пневмонии.

За минувшие сутки, 2 ноября, количество больных гриппом и ОРВИ в Черкасской области составило 4 тысячи 185 лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, такой стремительный рост обусловлен в некоторой степени выходными днями, поскольку люди, заболевшие в субботу и воскресенье, обратились за медицинской помощью в понедельник. По состоянию на 8.00 2 ноября в области заболело 2 тысячи 558 лиц, из них 10 – гриппом.

По состоянию на 17.00 сегодняшнего дня случаев заболевания гриппом А/H1N1 на территории Черкасской области не зафиксировано. Всего за период с 31 октября по 3 ноября в Черкасской области заболели ОРВИ 6 тысяч 743 человека, 72 человека - гриппом.

За этот период с целью предупреждения возникновения возможных осложнений были госпитализированы 416 человек. Случаев смерти больных от гриппа и ОРВИ не зафиксировано.