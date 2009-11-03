В Черниговской области возросло количество больных гриппом и ОРВИ

В Черниговской области количество больных гриппом и ОРВИ за минувшие сутки возросло с 2 тысяч до 5,5 тысячи человек.

Около 500 человек болеют гриппом, ни одного случая заболевания калифорнийским гриппом А/H1N1 не зафиксировано, сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления здравоохранения.

По словам начальника управления Владимира ЯЩЕНКО, «марлевые повязки для населения будут шить местные предприятия. Их мощности позволяют изготовлять 100 тысяч масок в сутки". В первую очередь, сказал он, масками будут обеспечивать воспитанников и персонал интернатных заведений, военнослужащих, медиков, работников служб, ответственных за жизнедеятельность региона. На сегодняшний день в область поступило 127 тысяч погонных метров марли из государственного мобилизационного резерва, еще 100 тысяч метров дополнительно получают учреждения Государственного департамента выполнения наказаний.

По данным управления здравоохранения, Черниговская область обеспечена антивирусным препаратом "Тамифлю" швейцарского производства. На сегодняшний день в области насчитывается 4640 упаковок этого препарата, и он уже распределен между районами.

Из-за распространения вирусных заболеваний в больницах области временно отменены плановые операции, проводятся лишь срочные.