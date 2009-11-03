Министр здравоохранения АРК не исключает заноса в Крым А/H1N1

Из-за миграционных процессов существует угроза заноса в Крым вируса гриппа А/H1N1, считает министр здравоохранения автономии Сергей ДОНИЧ.

«Есть достаточно большой шанс завоза сюда специфического вируса», - сказал он на пресс-конференции в Симферополе.

По его словам, в Крыму продолжают работать многие санаторно-курортные учреждения, куда приезжают отдыхать, в том числе и жители 9-ти регионов Украины, где проводятся «карантинные мероприятия». «В среднем, до 300 человек прибывают. Люди приезжают по профсоюзным путевкам», - сказал министр.

Кроме того, из-за паники граждане едут в Крым переждать ситуацию. «Есть элемент паники. Работники ГАИ останавливают машины, рефрижераторы, заполненные мебелью, скарбом - вплоть до сковородки. Кто-то говорит: будем здесь жить, пока все не закончится. Кто-то едет с двумя чемоданами. Говорят: возьмем квартиру в Алупке, в Алуште, переждем возле моря», - отметил министр.

Также он подчеркнул, что на сегодняшний день на полуострове вируса гриппа А/H1N1 нет. Сезонного гриппа «как такового» тоже нет, сказал С.ДОНИЧ. При этом, по его данным, отмечается рост заболеваемости ОРЗ. «Это связано с изменением температурного режима: с привычных 20-25 градусов мы быстро подошли, по сути, к нулевой отметке, - отметил министр. - Не все еще учреждения отапливаются в должном режиме».

«За предыдущие дни заболеваемость ОРЗ, ОРВИ по Крыму в среднем составляла от 380 до 600 заболевших в день. На сегодняшние сутки заболевших - 2196», - сказал министр, добавив, что это в пять раз меньше относительно границы эпидпорога. «Порог заболеваемости мы не превысили», - сказал С.ДОНИЧ.