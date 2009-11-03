В Тернопольской области растет количество больных гриппом и ОРВИ

В Тернопольской области продолжает расти количество больных гриппом и ОРВИ.

Как сообщил во время сегодняшней пресс-конференции заместитель председателя облгосадминистрации, руководитель областной государственной противоэпидемической комиссии Федор ШЕВЧУК, по состоянию на 8 часов 3 ноября в области зафиксировано 43,738 тысячи обращений граждан к медикам с симптомами заболевания гриппом и ОРВИ. Из них 22,547 составляют обращения взрослых, 21,191 тыс. – детей. “Количество обращений за сутки увеличились с 2,526 тыс. до 3,5 тыс., скорая работает в напряженном режиме”, – заметил Ф.ШЕВЧУК.

Показатель заболеваемости, по его данным, возрос до 401,2 на 10 тысяч населения, тогда как вчера по состоянию на 17 часов он составлял 369,1 на 10 тысяч населения. “Ситуация сложная, но контролируемая”, – охарактеризовал он состояние дел в области с заболеваемостью.

По словам Ф.ШЕВЧУКА, количество умерших от осложнений, вызванных гриппом, достигло 16 человек.

В Тернополе же, как сообщили в пресс-службе городского совета, по состоянию на 8 часов 3 ноября интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и грипп уменьшился до 330 случаев на 10 тысяч населения (по состоянию на 2 ноября было 343,71 случая на 10 тысяч населения).

За вчерашний день с симптомами ОРВИ в лечебные заведения Тернополя обратились 1,144 тысячи человек, из них – 265 детей до 18 лет. Зафиксировано 5 случаев заболевания гриппом.