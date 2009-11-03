Ситуация вокруг гриппа в Украине - политтехнология

Ряд психологов не исключают возможности использования отдельными политическими силами, как элемент предвыборной технологии, ситуацию, сложившуюся с эпидемией гриппа в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил психолог Алексей ШНЭЕР. «А что, до сих пор вирус гриппа не мутировал? Поставил он риторический вопрос, добавив при этом, что «если посмотреть статистику, она не выбивается из статистики за много-много лет».

В тоже время он отметил, что экстраординарность ситуации заключается в том, что она возникла в Украине в канун выборов и на руку некоторым политическим силам, которые могут использовать ее, чтобы показать, насколько нынешняя власть может запомниться населению страны скандалами и решениями возникающих проблем. «Самое неприятное, что это есть технология. Не факт, что те, кто сейчас у власти, став оппозиционером, не воспользуется такой же технологией. Ею будут пользоваться, пока она не устареет… Эпидемия гриппа – она удобна, она закончиться с предвыборной кампанией, и прокатиться на этой волне очень удобно и комфортно», - сказал А.ШНЭЕР.

В свою очередь психолог Светлана УВАРОВА отметила, что, не смотря на то, что грипп это или эпидемия гриппа, от которой ежегодно умирают люди, в обществе отсутствует достаточно корректная информация, чтобы оценить причины смерти.

В тоже время другой психолог Татьяна ЧЕПОВА высказала мнение о том, что о гриппе говорят уже в течение года, однако то, что происходит сейчас, свидетельствует о том, как готовились к его преодолению. Она уверена, что для того, чтобы ситуация не была экстраординарной, каждому необходимо просто показать, «что маска на лице это признак культуры, уважение к другому человеку, который чувствует себя нехорошо. Своим личным примером стоит показать, что это норма по отношению к другим, и зазорного тут ничего нет».