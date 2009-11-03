В Закарпатье с гриппом и ОРВИ госпитализированы 640 человек

В Закарпатье продолжает расти количество больных ОРВИ и гриппом.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации, по состоянию на утро, 3 ноября, в Закарпатской области уже зарегистрировано 12 805 больных острой респираторной инфекцией и гриппом.

По состоянию на 18.00 понедельника, 2 ноября, в Закарпатье количество больных ОРВИ и гриппом составляло 11 600 человек.

По информации управления здравоохранения, из общего количества больных по состоянию на утро, 3 ноября, госпитализировано 640 человек. Среди больных 2830 детей дошкольного, 3525 – школьного возраста, взрослых – 6450.

Медики в который раз призывают: при наименьших проявлениях острого респираторного заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью.