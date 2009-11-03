На Черниговщине и Житомирщине ни одного случая гриппа А/H1N1

В Черниговской области не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом А/H1N1, сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

Как заявил председатель ОГА Владимир ХОМЕНКО, по данным медиков, эпидемии гриппа в регионе пока еще нет, однако он считает необходимым ввести масочный режим в местах массового пребывания людей – магазинах, рынках, вокзалах, общественном и пассажирском транспорте, медицинских учреждениях.

"В максимально короткий срок необходимо бесплатно обеспечить средствами защиты дыхательных путей малообеспеченные и наиболее уязвимые слои населения, воспитанников и персонал интернатных заведений, воинские части, медицинский персонал больничных учреждений и работников тех служб, которые обеспечивают жизнедеятельность области и больше всего контактируют с людьми", - отметил председатель облгосадминистрации.

Запасы марли (127 кв. м) будут переданы в районы, учреждения и организации для пошива защитных масок.

Руководителям районов В.ХОМЕНКО дал задание срочно произвести расчеты по обеспечению больничных учреждений медицинским транспортом и горючим.

Во время заседания государственной противоэпидемической комиссии при ОГА руководитель области также отметил, что особого внимания и личного контроля председателей РГА требует разъяснительная работа, которая должна постоянно вестись через СМИ с выступлениями специалистов для снятия существующей напряженности.

По данным Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций ОГА, на утро 3 ноября в Черниговской области гриппом и ОРВИ заболели более 5,5 тыс. человек, 260 из них госпитализированы. Диагноз «грипп» подтвержден у более 160 больных.

На сегодня случаев заболевания людей гриппом А/H1N1 в Житомирской области тоже не зарегистрировано.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении здоровоохранения Житомирской облгосадминистрации.

"по состоянию на 8 час утра 3 ноября в области зарегистрировано 7117 больных острыми респираторными заболеваниями из них 246 - гриппом”, - отметили в главном управлении.

При этом уточнили, что уже госпитализированы в лечебно-профилактические учреждения 425 лиц (121 взрослый, из них 5 беременных и рожениц; 304 детей, из них до 6 лет - 179).

Вирусологической лабораторией областной СЭС по состоянию на сегодня обследовано 88 больных гриппом, в том числе 34 взрослых, 54 детей. В этих больных не выделен вирус гриппа.

В комментарии УНИАН заместитель председателя Житомирского ОГА Игорь ОРЛОВ отметил, что ситуация с заболеваемостью гриппом в области приближается к эпидемической.