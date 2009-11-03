В Луцке количество обращений к медикам увеличилось на 1,5 тыс.

По состоянию на 3 ноября в Луцке количество обращений к медикам с жалобами на плохое самочувствие увеличилось до 4436 лиц. (2 ноября к врачам обратились 2979 лиц – УНИАН).

Как сообщили УНИАН в городском управлении здравоохранения, на стационарном лечении находится 238 лиц, у 199 установлен диагноз грипп.

В первый рабочий день недели количество вызовов врачей на дом, по сравнению с выходными, увеличилось более чем вдвое - с 628 в воскресенье, 1 ноября, до 1573 в понедельник, 2 ноября. Количество вызовов к больным детям за сутки увеличилось с 264 до 788. Смертельных случаев в городе не зафиксировано, однако есть 6 человек, у которых диагноз – пневмония.

В то же время, как сообщил на сегодняшнем оперативном совещании городской председатель Луцка Богдан ШИБА, в прошлом году во время пика эпидемии гриппа в феврале к врачам обратилось 11450 лучан. Обычный грипп был выявлен у 890 жителей города. А поэтому говорить сейчас о пике эпидемии гриппа в Луцке рано, сказал он.

Как сообщалось, на 2 ноября в Волынской области насчитывалось 14 589 больных ОРВИ и грипп, из них 6700 детей.