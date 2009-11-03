Закарпатье: больных гриппом за вчера увеличилось на 4,5 тысячи
В больницах - 598 людей
В Закарпатье количество больных гриппом и ОРВИ за вчерашний день увеличилось на 4,5 тысячи человек.
Как сообщили УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления здравоохранения, по состоянию на 18.00 понедельника, 2 ноября, в Закарпатской области уже зарегистрированы 11 тыс. 605 больных острой респираторной инфекцией и гриппом.
Из общего количества больных 598 человек уже госпитализированы. Среди заболевших – 2 тыс. 595 детей дошкольного, 3 тыс. 468 – школьного возраста и 5 тыс. 542 взрослых.
Общий показатель заболеваемости составляет 93,3 человека на 10 тыс. населения.
Количество умерших в регионе – 2 человека, оба взрослые.
На 8.00 сегодняшнего утра количество больных составляло 7 тыс. 101 человек, показатель заболеваемости – 56,3 человек на 10 тысяч жителей.