На Тернопольщине готовят воинские части для размещения больных

В Тернопольской области в связи с ростом количества больных готовят для их размещения спортзалы и воинские части.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

«Готовим проект по отводу спортивных залов, воинских частей для размещения больных. Учитываем, сколько у нас есть свободных коек в резерве, лежаков (так называемых топчанов) и других средств, которые могут будут использованы при приспособлении этих учреждений для нужд больных», - проинформировал Ю.ЧИЖМАРЬ. При этом он выразил надежду, что к использованию спортзалов и воинских частей не дойдет.

В общей сложности, по его данным, по сравнению с пятницей уровень заболеваемости в области на сегодняшний день возрос в два раза. «В целом гриппом и ОРВИ заболели 39,731 тыс. человек, показатель заболеваемости составляет 364,5 на 10 тыс. населения», - отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

По его подсчетам, при нынешней динамике заболеваемости в области проблемы с тем, где размещать больных, возникнут уже вскоре. Ведь три городских больницы и областная уже почти заполнены, есть только небольшой резерв. Следовательно руководство области приняло решение срочно подготовить районную больницу, которая должна быть вскоре сдана в эксплуатацию. «Думаю, сегодня-завтра административные меры будут согласованы и государственная комиссия примет больницу в эксплуатацию, благодаря чему получим дополнительные койкоместа. Так же рассчитываем на поликлинику Комбайнового завода, хотя там сейчас не включено отопление, поэтому в этом помещении невозможно проводить врачебные манипуляции”, - заметил Ю.ЧИЖМАРЬ. При этом добавил, что планирует сегодня провести “жесткий разговор” с городским председателем Романом ЗАСТАВНЫМ, чтобы мэрия за счет резервных средств обеспечила стопроцентное финансирования энергоносителей для поликлиник Комбайного завода, чтобы та могла работать по максимуму своих возможностей. “Мы готовы ее за несколько дней переоборудовать для размещения больных”, - сказал председатель облгосадминистрации.