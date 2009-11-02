В Черкасской области гриппом заболело 10 человек

В Черкасской области по состоянию на 8 часов 2 ноября гриппом заболело 10 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный санитарный врач Черкасской области Виталий САМОТУГА.

По данным Черкасской областной СЭС, на сегодняшний день в регионе ОРВИ заболело 2558 человек, из них 651 ребенок. У 10 больных врачи диагностировали грипп.

По словам В.САМОТУГИ, пока неизвестно, каким именно гриппом заболели эти люди. Сейчас продолжаются исследования, результаты будут через два дня.

В этом году в Черкасской области врачи констатируют снижение сезонного заболевания гриппом и ОРВИ на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем ежегодно в регионе ОРВИ болеет 290 тыс. человек, гриппом – 700.