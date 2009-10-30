Тернополь: все автомобили горсовета переданы медучреждениям

В Тернополе 8 служебных автомобилей городского совета переданы для пользования медицинским учреждениям города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ.

“Все машины переданы с водителями, которые будут работать и в выходные. Эти автомобили используют участковые врачи для доезда к больным, ведь управление здравоохранения уже призвало жителей Тернополя вызывать врачей надом, а не ходить по поликлиникам, чтобы не создавать скоплений”, – сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы горсовета О.УДИЧ.

По его данным, в частности предоставлены автомобили всех заместителей мэра. Не передан только автомобиль, который использует в служебных поездках сам Р.ЗАСТАВНЫЙ, поскольку он пользуется для этих целей своим собственным автомобилем, который сдает в аренду городскому совету по цене 1 грн. в год.

Также Р.ЗАСТАВНЫЙ выдал распоряжение частично привлечь для помощи медицинским учреждениям и служебный транспорт коммунальных предприятий Тернополя.