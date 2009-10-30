Во Львовской области будет приостановлена работа всех рынков

Во Львове и в населенных пунктах области будет приостановлена работа всех рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге председатель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

Он отметил, что сегодня по этому вопросу состоялось совместное совещание с представителями областных управлений СБУ, МВД и прокуратуры, во время которого было принято решение закрыть все рынки во Львове и области.

Срок, на который будут закрыты базары и рынки, пока не определен.

Кроме того, Львовский областной совет обратился к духовенству с просьбой максимально сократить количество богослужений и их длительность в церквях.

Как сообщили в пресс-службе Львовского областного совета, соответствующее решение об ограничении любых массовых мероприятий было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.