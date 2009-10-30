Наиболее характерные симптомы заражения гриппом А (Н1N1) у детей
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Вирус гриппа А (Н1N1) является мутантом, включающим генетический материал человека, птиц и свиней. Известно, что новый штамм вируса H1N1 передается людям. Вирус в результате мутаций изменил свои биологические свойства и приобрел способность инфицировать людей и вызывать тяжелые клинические формы заболеваний.
Каковы наиболее характерные симптомы заражения у детей?
· частое или затрудненное дыхание;
· синюшная или посеревшая кожа;
· сонливость;
· тяжелая или устойчивая рвота;
· болезненная чувствительность, при которой ребенок не желает, чтобы его держали на руках;
· симптомы гриппа ослабевают, но затем возвращаются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.
Нужно помнить, что своевременное обращение за медпомощью позволяет снизить риск осложнений и ведет к быстрому выздоровлению!