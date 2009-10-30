Кабмин поручил МЗ провести консультации с лабораториями

Кабинет министров поручил Министерству здравоохранения провести консультации с ведущими лабораториями относительно вакцины против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила журналистам по окончании заседания Кабмина.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сейчас министерство начинает проведение консультаций с ведущими специалистами и лабораториями относительно использования вакцины против гриппа. При этом премьер отметила, что вакцинация остается добровольной и порекомендовала всем украинцами при первых признаках заболевания обращаться к врачам.