В Киеве усиливаются профилактические мероприятия

30 октября Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения издало приказ «Об усилении мероприятий по организации работы лечебно-профилактических заведений в период подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом, птичьим гриппом, гриппом A(H1N1) и другими ОРЗ в сезон 2009-2010 гг.».

Об этом сообщила первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, «в связи с ростом заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, возможностью эпидемии или пандемии гриппа, во всех лечебно-профилактических заведениях города, роддомах и детских заведениях будет срочно введен масочный режим и ограничено посещение пациентов родными».

Кроме того, с целью максимального ограничения распространения инфекции в лечебных заведениях обеспечивается систематическое проведение текущей дезинфекции, многократная влажная уборка. Также проводится экстренная профилактика гриппа и санитарно-просветительская работа среди медперсонала и пациентов.

«Приказом также предусмотрено срочное решение вопроса организации изоляторов в общежитиях учебных заведений I-IV уровня аккредитации и проведения еженедельного мониторинга заболеваемости студентов с целью своевременного выявления заболевания и предоставления медицинской помощи», – отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Также, Главным управлением здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА планируется обеспечить печатание и распространение среди населения информационных материалов, памяток, бюллетеней об эпидемической ситуации и мероприятиях по предотвращению заболеваемости гриппом и другими ОРВ, а также распространение такой информации в средствах массовой информации.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирована эпидемия высокопатогенного гриппа А/H1N1. Кабинет министров вводит карантин в девяти западных областях Украины: во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, где состояние заболеваемости гриппом достигло эпидемического порога; и в соседних областях – Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой, где есть угроза распространения гриппа.

Как сообщалось со ссылкой на данные оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, тридцать человек, в частности один ребенок, умерли в Украине вследствие острых респираторных заболеваний в период с 19 октября.

По данным Минздрава, во Львовской области - 12 жертв, в частности один ребенок, в Тернопольской - 12, в Ивано-Франковской области умерли 6 человек.

Кроме того, по данным СМИ, жертвы есть также в Черновицкой, Ривненской и Закарпатской областях - всего умерли 34 человека.