Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает обеспечить всех украинцев защитными масками от гриппа.

Об этом она сообщила журналистам по окончании заседания Кабинета министров.

По словам премьера, по результатам заседания правительства было принято специальное постановление о предотвращении распространения грипп на территории Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что в постановлении, прежде всего, речь идет о профилактических мерах, которых необходимо всем придерживаться. Главной из них, по словам премьера, является рекомендация пользоваться защитными масками.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что ими будет обеспечена вся территория Украины, и все предприятия, которые могут их изготовлять, уже получили необходимые заказы.

Также премьер отметила ряд других предохранительных мероприятий. Среди них – введение трехнедельного карантина во всех учебных и дошкольных заведениях. Кроме того, по ее словам, введен запрет на проведение массовых мероприятий по всей территории Украины.