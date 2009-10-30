В Ривненской области от пневмонии умерли 4 человека

Четверо молодых жителей Ривненской области за минувшие сутки умерли от пневмонии, вероятно, вызванной заболеванием гриппом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения областной государственной администрации.

Среди умерших – 25-летний оператор местного телеканала «Сфера - ТВ» Руслан Гурмак.

Специалисты связывают эти трагедии с заболеванием людей гриппом, однако какой именно вирус привел к смерти, пока не известно. Подробности заболеваний станут известны после лабораторно-бактериологического заключения облсанэпидемстанции, сказали в ОГА.

С целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями со следующего понедельника, 2 ноября, в областном центре вводятся карантинные мероприятия в учебных заведениях – в школах, вузах и детсадах. Решено продлить школьные каникулы и временно прекратить учебный процесс в высших учебных заведениях. Уже введены карантинные мероприятия в учебных заведениях Кузнецовска, Костополя и Дубно.

Специалисты советуют гражданам соблюдать меры личной гигиены, употреблять противогриппозные препараты, делать прививку, носить ватно-марлевые повязки и избегать посещения мест массового скопления людей.

В областной санэпидемстанции уже введен ежесуточный сбор информации о количестве больных ОРВИ, а при многих лечебных заведениях области действуют «горячие» телефонные линии, где жители Ривне и других населенных пунктов области получают консультации и советы, как уберечься от гриппа.

Медики отмечают резкое увеличение количества вызовов скорой медицинской помощи в связи с высокой температурой. Например, лишь в первой половине суток 29 октября в Ривне было 220 таких вызовов, тогда как за все предыдущие сутки - всего 60.

Как сообщил местным журналистам председатель правления ОАО «Ривнефармация” Владимир СИНЯК, во многих аптеках наблюдается ажиотаж, связанный с продажей противовирусных препаратов и ватно-марлевых повязок. В некоторых аптеках уже наблюдается дефицит этих препаратов.

По поводу ситуации, которая сложилась в связи с увеличением заболеваемости гриппом и ОРВИ, в облгосадминистрации 30 октября будет проведено межведомственное совещание и пресс-конференция специалистов.