На западной границе ввели медосмотр всех въезжающих

В пунктах пропуска на западной границе Украины ввели специальный режим работы в связи со вспышкой эпидемии ОРВИ и угрозой проникновения на территорию Украины гриппа А/H1N1.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Владимир ШЕРЕМЕТА, во исполнение распоряжения руководства Госпогранслужбы о необходимости реализации мероприятий по противодействию распространению вируса гриппа А/H1N1 во всех пунктах пропуска на западной границе людей, которые въезжают на территорию Украины, сначала осматривают медики.

«Лишь после этого работают пограничники и таможенники, которые несут службу в защитных масках», - отметил В.ШЕРЕМЕТА.