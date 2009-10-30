Донеччина: для прибывающих в регион введен масочный режим

В Донецкой области заболеваемость острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) растет, но до эпидемического порога еще далеко.

Об этом сообщила УНИАН заместитель главного Государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

По ее словам, по состоянию на 29 октября ОРЗ и ОРВИ в области заболели 16 тыс. 850 человек. «Все они оказались не привитыми от гриппа. Летальных исходов среди них нет», - подчеркнула она.

Л.ГУСЕВА отметила, что детские дошкольные и общеобразовательные учреждения на карантин пока не закрывались, поскольку для этого нужно, чтобы число заболевших было в два раза больше.

В то же время, Л.ГУСЕВА уточнила, что если с понедельника начнутся занятия в школах, через две недели начнется прогнозируемый рост заболеваемости.

Л.ГУСЕВА также сообщила, что по состоянию на 29 октября в области только 426 человек сделали прививки от гриппа, стоимость которой составляет от 80 до 100 грн. «Это только 2% от потребности, однако здесь не учтены бюджетники, которых прививают централизованно», - акцентировала Л.ГУСЕВА. Она напомнила, что теперь за госсредства вакцинация проводится только для работников бюджетной сферы, а на промышленные предприятия бесплатная вакцинация уже не распространяется. «Однако сейчас люди начинают самостоятельно прививаться более активно», - сказала заместитель главного санврача области.

Л.ГУСЕВА также отметила, что в области уже два месяца действует штаб в связи с угрозой гриппа «Калифорния» А/Н1N1. Штабом разработаны санитарные мероприятия для таможни, для пограничных служб и т.п., все они по плану выполняются.

«Проводятся проверки готовности медицинских учреждений, ужесточены санитарно-карантинные требования в аэропортах и на автомобильных переходах на границе. Для всех прибывающих в область введен масочный режим», - заключила Л. ГУСЕВА.