Кабмин вводит карантин в девяти западных областях Украины

Кабинет министров вводит карантин в девяти западных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая внеочередное заседание Кабмина.

Она отметила, что на сегодня во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях состояние заболеваемости гриппом достигло эпидемиологического порога.

Также, по словам премьера, в соседних областях – Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой – есть угроза распространения гриппа.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в связи с этим с сегодняшнего дня во всех этих девяти областях вводится карантин.

Премьер отметила, что это предусматривает наступление с сегодняшнего дня в этих регионах трехнедельных каникул во всех учебных заведениях.

Также, по ее словам, будут отменены все массовые мероприятия.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что также будет введен специальный режим, который будет предусматривать ограничение перевозок людей из этих регионов в другие области Украины.

По окончании вступительного слова премьер-министра ее пресс-секретарь Марина СОРОКА объяснила журналистам, что карантинный режим вводится на территории девяти областей Украины, однако положение о трехнедельных каникулах во всех учебных заведениях касается всей Украины.

Также М.СОРОКА добавила, что территория применения всех других карантинных мероприятий будет уточнена на протяжении заседания правительства и специальной комиссии, которое продолжается.