Вещества с высоким рН уничтожают зубную эмаль

Уже давно известно, что кислоты могут навредить зубной эмали. Теперь врачи из Сальгренской академии при Университете Гётеборга выяснили, что сильные щёлочные вещества тоже приводят к повреждению зубов - составы с высоким рН уничтожают органические компоненты зуба, в результате чего эмаль становится более уязвимой. Процессы, задействованные в зубном повреждении, отличаются от того вреда, который приносят эмали кислые напитки или индустриальные пары.

Стоматологи заметили, что ухудшить состояние зубов можно при ремонте автомобиля, так как общий щёлочной обезжиривающий состав, распыляемый на машину, имеет рН между 12 и 14, а это очень высокие и опасные показатели. Воздействие такой щёлочи способствует тому, что эмаль зуба буквально начинает слоиться, а риск кариеса и других стоматологических проблем резко возрастает. В научном исследовании было рассмотрено влияние щёлочных составов на зубную эмаль. Эмаль была изучена при помощи сканирующего электронного микроскопа и различных спектроскопических методов анализа. Оказалось, что органический материал на зубной поверхности быстро растворяется, но щёлочь не изменяет состав минералов, служащих основным компонентом эмали. В этом плане зубной вред от промышленной щёлочи отличается от опасности кислых составов, поясняют дантисты.

Щёлочной растворитель применяется и в пищевой промышленности, и в средствах для профессиональной очистки, и в средствах для удаления красок. Повреждение зубов от щёлочных веществ не столь распространено, как ущерб от кислотных составов, но может причинить серьёзный вред здоровью полости рта, если при их применении не используются защитные маски, предупреждают шведские медики.

ami-tass.ru