Минздрав планирует объявить карантин на всей территории Украины

Министерство здравоохранения планирует объявить карантин на всей территории Украины. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

Министр подтвердил, что в Украине зафиксирована эпидемия высокопатогенного гриппа А/H1N1.

"К сожалению, мы должны констатировать, что в Украине фактически началась эпидемия калифорнийского гриппа", - сказал он.

По его словам, в двух лабораториях подтвердили этот диагноз - зафиксировано 11 случаев из 33 проб.

"Мы рассматриваем возможность объявления карантина не только в западных областях, но и по всей стране, так как вирус распространяется чрезвычайно быстро", - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщалось со ссылкой на данные оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, тридцать человек, в том числе один ребенок, умерли в Украине в результате острых респираторных заболеваний в период с 19 октября.

По данным Минздрава, во Львовской области - 12 жертв, в том числе один ребенок, в Тернопольской - 12, в Ивано-Франковской умерли 6 человек.

Кроме того, по данным СМИ, жертвы есть также Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях - всего умерли 34 человека.

Медики допускают, что причина смерти - стремительное развитие атипичной пневмонии. В то же время, не исключается возможность вируса гриппа А/H1N1.

Ранее в Украине были официально подтверждены 2 случая высокопатогенного гриппа. 5 июня 2009 года лаборатория в Лондоне подтвердила заболевание гриппом А/H1N1 у украинца, прибывшего из Парижа. До этого он проживал в Детройте (США), работал продавцом в овощном магазине. После лечения пациент отправился домой, в Черновцы. Кроме того, в конце сентября у мужчины, который прибыл из Кировоградской области в Киев и был госпитализирован с диагнозом "пневмония", подтверждена принадлежность выделенного штамма вируса гриппа к типу А/Н1N1.