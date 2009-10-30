В Украине началась эпидемия гриппа A/H1N1.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, вчера в Тернополе, при участии ведущих специалистов, состоялось совещание.

“По предварительным результатами мы констатируем, что Украина вошла в мировую пандемичную зону и начинается эпидемия Калифорнийского гриппа, или гриппа A/H1N1", – отметил В.Князевич.

Он добавил, что в стране будет создана чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, приняты противоэпидемические, карантинные меры. “Я буду докладывать руководству государства о ситуации, которая вышла за пределы эпидемического порога. Наверное будет рассматриваться вопрос карантизации или продолжения каникул в школах и институтах. Мы будем обращаться к населению с рекомендациями ограничить посещение общественных собраний", – сказал В.Князевич.

Министр призвал население Украины не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. “Люди умирали лишь потому, что не обращались своевременно к врачам. Больные вызывали врача на 5-7 день болезни, когда уже помочь человеку нельзя было", – сказал В.Князевич.

На вопрос, знают ли украинские врачи знают, как именно лечить Калифорнийский грипп, или грипп A/H1N1, министр заверил, что наши медики вполне компетентны в этих вопросах. “Мы очень активно сейчас работаем с врачами. Минздрав утвердил протоколы лечения, что делать, как оказывать помощь", – отметил В.Князевич.