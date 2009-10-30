В Украине началась эпидемия гриппа A/H1N1

В Украине началась эпидемия высокопатогенного гриппа A/H1N1. Об этом в интервью УНИАН заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, вчера в Тернополе, при участии ведущих специалистов, состоялось совещание.

“По предварительным результатам, мы констатируем, что Украина вошла в мировую пандемическую зону, и (в стране) начинается эпидемия Калифорнийского гриппа, или гриппа A/H1N1", – отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

Он добавил, что в стране будет создана чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, приняты противоэпидемические, карантинные меры. “Я буду докладывать руководству государства о ситуации, которая вышла за пределы эпидемического порога. Наверное будут рассматриваться вопросы карантизации или продление каникул в школах и институтах. Мы будем обращаться к населению с рекомендациями ограничить посещение общественных собраний”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр призвал население Украины не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. “Люди умирали только потому, что не обращались своевременно к врачам. Больные вызывали врача на 5-7 день болезни, когда уже помочь человеку нельзя”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

На вопрос, знают ли украинские врачи, как именно лечить Калифорнийский грипп, или грипп A/H1N1, министр заверил, что наши медики вполне компетентны в этих вопросах. “Мы очень активно сейчас работаем с врачами. Минздрав утвердил протоколы лечения, что делать, как оказывать помощь”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.