Даже одна сигарета "убивает" сосуды

На Канадском конгрессе по сердечно-сосудистым заболеваниям Стелла Даскалополу (Stella Daskalopoulou) из Университета Макгилла (McGill University) представила доклад о влиянии одной сигареты на эластичность артерий. Согласно ее данным, ничего хорошего курильщиков даже после одной сигареты не ждет.

Эластичность артерии уменьшается на четверть

Эластичность сосудов — важная характеристика, влияющая на функционирование организма. При стрессовых ситуациях, таких как повышение давления, они должны реагировать расширением, однако, например, курение снижает эту способность. В итоге создается избыточная нагрузка на сердце и сосуды, которая приводит к фатальным последствиям.

В эксперименте приняли участие курящие и некурящие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Сначала у них измерили эластичность трех артерий — лучевой (в руке), сонной (в шее) и бедренной (в ноге), предварительно лишив никотина курильщиков на 12 часов. Это «нулевой» уровень, относительно которого можно судить о различных динамических изменениях. Через некоторое время участники эксперимента вновь проходили измерительные процедуры после изменения нескольких параметров. Первый параметр — физическая нагрузка, эквивалентная, по заявлениям исследователей, подъему по лестнице или пробежке за автобусом. Другой параметр — выкуривали они перед упражнениями одну сигарету или нет. Естественно, для некурящих этот параметр не менялся.

После физической нагрузки эластичность сосудов некурящих людей увеличивалась на 3,6%, а вот для курильщиков после одной сигареты и физической нагрузки все обстояло довольно плохо: эластичность их сосудов уменьшалась на 24,5%. Не следует ждать улучшения и при употреблении жвачки с содержанием никотина — эластичность сосудов падала на 12,6%.

Если же обладатель вредной привычки не курил перед упражнениями, то эластичность уменьшалась на 2,2%. И совсем никакой разницы не было в том случае, если испытуемые (курильщики или нет) не имели нагрузки — изменения эластичности сосудов не происходило. Впрочем, не стоит особо обольщаться — опыты проводились на молодых людях. У людей старшего возраста изменения в сосудах обязательно произойдут, утверждает автор работы.

Канадские меры

Канада — одна из тех стран мира, где ведется активная борьба с курением и где этой проблеме уделяется много внимания. С 4 августа 2007 года в Канаде запрещено использование в названиях сигарет слова «легкие» (light(s)). Как заявил тогда министр здравоохранения страны Алан Рок, «это слово может ввести покупателей в опасное заблуждение, что подобные сигареты не так вредны, как их «полновесные» собратья, а это не соответствует действительности». Впрочем, ученые уверены, что производители сигарет все равно обманут покупателей, поэтому для спасения людей от легального наркотика нужны решительные меры.

infox.ru