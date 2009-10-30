Даже одна сигарета "убивает" сосуды

09:44, 30 октября 2009
Страна
2

Эластичность уменьшается на 1/4

На Канадском конгрессе по сердечно-сосудистым заболеваниям Стелла Даскалополу (Stella Daskalopoulou) из Университета Макгилла (McGill University) представила доклад о влиянии одной сигареты на эластичность артерий. Согласно ее данным, ничего хорошего курильщиков даже после одной сигареты не ждет.

Эластичность артерии уменьшается на четверть

Эластичность сосудов — важная характеристика, влияющая на функционирование организма. При стрессовых ситуациях, таких как повышение давления, они должны реагировать расширением, однако, например, курение снижает эту способность. В итоге создается избыточная нагрузка на сердце и сосуды, которая приводит к фатальным последствиям.

В эксперименте приняли участие курящие и некурящие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Сначала у них измерили эластичность трех артерий — лучевой (в руке), сонной (в шее) и бедренной (в ноге), предварительно лишив никотина курильщиков на 12 часов. Это «нулевой» уровень, относительно которого можно судить о различных динамических изменениях. Через некоторое время участники эксперимента вновь проходили измерительные процедуры после изменения нескольких параметров. Первый параметр — физическая нагрузка, эквивалентная, по заявлениям исследователей, подъему по лестнице или пробежке за автобусом. Другой параметр — выкуривали они перед упражнениями одну сигарету или нет. Естественно, для некурящих этот параметр не менялся.

После физической нагрузки эластичность сосудов некурящих людей увеличивалась на 3,6%, а вот для курильщиков после одной сигареты и физической нагрузки все обстояло довольно плохо: эластичность их сосудов уменьшалась на 24,5%. Не следует ждать улучшения и при употреблении жвачки с содержанием никотина — эластичность сосудов падала на 12,6%.

Если же обладатель вредной привычки не курил перед упражнениями, то эластичность уменьшалась на 2,2%. И совсем никакой разницы не было в том случае, если испытуемые (курильщики или нет) не имели нагрузки — изменения эластичности сосудов не происходило. Впрочем, не стоит особо обольщаться — опыты проводились на молодых людях. У людей старшего возраста изменения в сосудах обязательно произойдут, утверждает автор работы.

Канадские меры

Канада — одна из тех стран мира, где ведется активная борьба с курением и где этой проблеме уделяется много внимания. С 4 августа 2007 года в Канаде запрещено использование в названиях сигарет слова «легкие» (light(s)). Как заявил тогда министр здравоохранения страны Алан Рок, «это слово может ввести покупателей в опасное заблуждение, что подобные сигареты не так вредны, как их «полновесные» собратья, а это не соответствует действительности». Впрочем, ученые уверены, что производители сигарет все равно обманут покупателей, поэтому для спасения людей от легального наркотика нужны решительные меры.

infox.ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter