Здоровье заканчивается в 45 лет

Эндрю С. Джексон, кандидат медицинских наук Хьюстонского университета (University of Houston), США, изучил данные 3 429 женщин и 16 889 мужчин в возрасте от 20 до 96 лет, зарегистрированных с 1974 по 2006 год в Центре многолетних исследований аэробики (ACLS). Участники прошли от двух до 33 медицинских обследований, которые включали рекомендации по питанию, фитнесу и другим факторам образа жизни.

Статистика исследований показала: несмотря на то, что уровень физической подготовки у испытуемых непрерывно снижался с течением времени, это снижение не носило линейного характера. Значительные отклонения в сторону ухудшения показателей работы сердца и органов дыхания наблюдались у людей именно после 45-летнего возраста. Причем у мужчин это происходило быстрее, чем у женщин.

Результаты также показали: чтобы поддерживать свое здоровье на уровне "до сорока", необходимо постоянно следить за своим весом, отказаться от пагубных привычек и посвящать значительное время спортивным занятиям. Гиподинамия и наличие лишнего веса связано, как правило, с увеличением биологического возраста и, соответственно, с более высоким риском появления и развития серьезных заболеваний.

"Человечество стареет и становится более толстым и пассивным, - говорит автор. - Сейчас у нас не вызывает сомнений то, что кардиореспираторные возможности мужчин и женщин уменьшаются с возрастом. Плохая физическая форма увеличивает риск развития хронических болезней и ставит под угрозу самостоятельность людей в старшем возрасте".

Учитывая актуальные сегодня показатели сердечно-сосудистых и легочных заболеваний среди населения среднего возраста, ученые утверждают, что в ближайшее время при условии сохранения всех прочих факторов на том же уровне мы вполне можем ожидать "помолодения" дряхлости. "Мы призываем людей внимательнее относиться к своему весу, активнее заниматься спортом и отказаться от вредных привычек - это самое лучшее, что может сделать каждый, чтобы обеспечить себе дееспособность и самостоятельность до самой поздней старости", - сказал в завершение Джексон.

newsland.ru