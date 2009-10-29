В Ивано-Франковске с пневмонией госпитализированы 53 человека

Ивано-Франковск. 29 октября. УНИАН. В больницы Ивано-Франковска с вирусной пневмонией госпитализированы 53 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщили первый заместитель городского председателя Ивано-Франковска Зиновий ФИТЕЛЬ и главный врач центральной городской больницы Тарас МАСЛЯК.

По их данным, по состоянию на 14.00 в городе ОРВИ заболело 5003 чел., из которых 2418 дети. Диагноз грипп поставлен 174 чел.

53 чел. госпитализированы с диагнозом “вирусная пневмония”, из них 31 ребенок. По словам Т.МАСЛЯКА, трое с пневмонией находятся в тяжелом состоянии.

Также участники пресс-конференции сообщили, что городская власть договорилась с частными перевозчиками, которые предоставят 10 автомобилей такси для поездок врачей на вызовы больных.

По словам Т.МАСЛЯКА, больницы обеспечены всем необходимым и могут принять «определенное количество больных».

Он также считает, что в нынешней ситуации иммунизацию против гриппа не стоит проводить. По мнению Т.МАСЛЯКА, это нужно было делать в августе-сентябре.

Также участники пресс-конференции не сообщили, каким именно штаммом гриппа болеют жители города, поскольку нет возможности провести лабораторные исследования. Врачи призывают население не паниковать и ограничить посещение мест большого скопления людей.