Во Львовской области - карантин во всех учебных заведениях

Во Львовской области в связи с осложнением ситуации с заболеванием гриппом и ОРВИ введен карантин во всех учебных заведениях.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя облгосадминистрации Ольга КУЛИК, председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ сегодня подписал распоряжение об объявлении на территории области карантина.

Как сообщал УНИАН, по данным ОГА, по состоянию на 29 октября во Львовской области с официально подтвержденным диагнозом «пневмония» умерло 10 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по сравнению с предыдущей неделей, на этой неделе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ больше всего вырос во Львове - 81,73%.