На Тернопольщине - самая сложная эпидемическая ситуация

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что в Тернопольской области сложилась очень сложная эпидемическая ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ сообщил сегодня на заседании правительства, комментируя вспышку вирусной пневмонии в западных областях Украины.

“В течение недели, с 19 по 25 октября, зарегистрированы 5796 случаев. Если взять предыдущую неделю – это рост в два раза”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр также сообщил, что в Тернопольской области проводятся карантинные мероприятия – закрыты учебные заведения. “Я думаю, что там будет стоять вопрос об удлинении каникул”, - прогнозирует он.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, наиболее сложная ситуация в четырех районах Тернопольской области – областном центре и трех южных районах области. “Уже зарегистрированы смертельные случаи, которые мы сейчас внимательно изучаем. Умерли 12 взрослых людей”, - сообщил министр.

В.КНЯЗЕВИЧ добавил, что вирусная пневмония регистрируется среди людей работоспособного возраста и беременных женщин. “У нас есть случаи смерти в Тернополе, мы имеем проблемы в Ивано-Франковске”, - отметил министр.

В то же время министр подчеркнул, что во всех областях, где наблюдается вспышка инфекционных заболеваний, есть все необходимые средства, и на местах находятся лучшие специалисты Украины.

В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что в Ивано-Франковске зарегистрированы шесть случаев смерти от вирусной пневмонии.