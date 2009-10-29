Здорового человека можно свести с ума за 15 минут

Психологи установили, что всего 15 минут пребывания в сенсорной депривации (то есть при полном отсутствии внешних раздражителей) достаточно для того, чтобы у людей начались галлюцинации. Свои результаты ученые опубликовали в журнале Journal of Nervous and Mental Disease, а краткое изложение работы приводит издание Wired.

В рамках исследования ученые помещали по очереди 19 добровольцев темную звукоизолированную комнату. Все участники эксперимента прошли предварительный отбор, целью которого было проанализировать склонность добровольцев к галлюцинациям. В результате были отобраны люди наименее и наиболее предрасположенные к подобным эпизодам.

Оказалось, что 15 минут оказывается достаточно для того, чтобы совершенно здоровые и не склонные к галлюцинациям люди начинали видеть вещи, которых нет в действительности. Так, из всей группы пятеро участников видели лица, а шестеро - непонятные формы. Некоторые участники отмечали повышенную обостренность обоняния, а двое почувствовали присутствие в комнате "чего-то ужасного".

Ученые полагают, что причиной возникновения подобных временных расстройств является отсутствие поступления привычного уровня информации в человеческий мозг. На это, например, указывает обостренное чувство обоняния.

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