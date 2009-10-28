Причиной смерти 20 человек в западных областях в последние недели могла стать пневмония - не исключают в Минздраве

В октябре этого года 20 человек в западных областях Украины умерли, вероятнее всего, от пневмонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его данным, за период с 13 октября в Тернополе 95 человек были госпитализированы, из них 25 в тяжелом состоянии (7 детей и 18 взрослых), умерли 10 человек. Кроме того, во Львове за период с 1 октября на стационарном лечении находилось 6 человек, 4 умерли. В Ивано-Франковске с 13 октября 6 человек умерли, госпитализированы 25 человек, из них 7 в тяжелом состоянии.

«Сложившаяся ситуация связана с диагнозом «пневмония», - сказал, в свою очередь, главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ.

Он также подчеркнул, что всем госпитализированным были проведены тесты на наличие вируса A/H1N1, которые дали отрицательный результат.

В Минздраве подчеркнули, что пока еще точно нельзя сказать, что эти люди умерли от гриппа A/H1N1. Результаты исследований, которые установят точную причину смерти этих людей, будут получены через 2-3 дня.