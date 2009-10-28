Лишние килограммы появляются, если пища не приносит удовольствия
Переедание и фигура
Американские ученые пришли к выводу: если мозг не получает от пищи удовольствия, люди начинают переедать и тем самым набирать лишние килограммы.
Одним из главных виновников ожирения, по мнению многих ученых, является допамин – структура мозговой ткани, которая отвечает за ощущение удовольствия.
Исследования, проведенные американскими специалистами, показали, что у волонтеров, страдающих ожирением, уровень рецепторов допамина в мозгу намного меньше, чем у их худых коллег.
В эксперименте приняли участие 33 подростка в возрастной категории от 14 до 18 лет и 43 студентки в возрасте от 18 до 22 лет. Девушки и женщины, принимавшие участие в исследованиях находились в весовом диапазоне: от очень стройных до страдающих ожирением.
Сканирование участков головного мозга показало, что «центр удовольствий», богатый допамином – активизировался, когда участницы эксперимента употребляли молочный коктейль, и оставался в состоянии покоя при употреблении воды.
Один из авторов исследования доктор Эрик Стайс говорит: «Чем больше притуплена положительная реакция на вкус молочного коктейля, тем больше вероятность набора лишнего веса».
В настоящее время выводы ученых требуют дальнейшей проверки и уточнений.