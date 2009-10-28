В Минздраве создана комиссия по изучению ситуации на Тернопольщине

Приказом министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА создана комиссия для изучения ситуации, сложившейся в Тернопольской области в связи с заболеваемостью гриппом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, состоялся разговор министра здравоохранения Украины с главой Тернопольской облгосадминистрации и начальником управления здравоохранения Тернопольской ОГА в отношении заболеваемости населения респираторными вирусными инфекциями в Тернопольской области.

По приказу министра с целью выяснения причин, которые привели к повышению заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тернопольской области, а также предоставления практической помощи в разработке мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний создана комиссия (с выездом на место) с привлечением научных работников Академии медицинских наук Украины, специалистов Министерства здравоохранения Украины.

В соответствии с приказом, отчет о проведенной работе поручено представить в Департамент организации санитарно-эпидемиологического присмотра Минздрава Украины до 1 ноября 2009 года. Контроль за выполнением приказа возложен на главного государственного санитарного врача Украины, первого заместителя министра здравоохранения Украины Александра БИЛОВОЛА.

Также дано поручение главному государственному санитарному врачу Украины дважды в день лично информировать министра о сложившейся ситуации и ходе расследования.